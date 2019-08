Kirchenkonzert mit Wilfried Lichtscheidel

Der „Baumberger Orgelsommer“ macht am 25. August (Samstag) in der Pfarrkirche St. Gertrudis in Horstmar Station. „Im Rahmen dieser Konzertreihe werden seit einigen Jahren Kirchen und deren Orgeln rund um den Bereich der Baumberge vorgestellt, die sich durch ihre Klangfülle und ihre architektonische Schönheit auszeichnen“, heißt es im Ankündigungsschreiben des Konzertförderkreises, der sich darüber freut, dass die Orgel von St. Gertrudis erneut im Kreis der großartigen Kircheninstrumente vertreten ist.

Wilfried Lichtscheidel aus Sendenhorst gestaltet das Konzert, das um 18 Uhr beginnt. Der in Friedrichshafen geborene Organist studierte von 2000 bis 2008 Orgel und Kirchenmusik an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Im Jahr 2010 bestand der Musiker sein Konzertexamen.

Nach einer Tätigkeit als Organist und Chorleiter in Friedrichshafen ist er seit einiger Zeit Kirchenmusiker an St. Martinus und St. Ludgerus in Sendenhorst.

Wilfried Lichtscheidel wird in Horstmar Werke der bekanntesten Komponisten, unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann zu Gehör bringen.

Der Eintritt zu diesem Musikereignis wie zu allen Konzerten des Baumberger Orgelsommers ist frei. „Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird jedoch am Ende der Veranstaltung gebeten“, kündigen die Veranstalter abschließend an.