Sommerkonzert in der Erlöserkirche

Horstmar -

Natalja und Alexander Dmitrusik machen auf ihrer Sommertournee durch Deutschland auch in der Burgmannstadt Station. Auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Borghorst-Horstmar geben sie am Freitag (9. August) um 19 Uhr ein Konzert in der Erlöserkirche. Das hochkarätige Musiker-Duo spielt dort Werke von Mozart, Bach, Brahms, Tschaikowski und weiteren namhaften Komponisten.