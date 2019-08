Bruderschaft St. Katharina richtet am Sonntag wieder das Landesbezirksschützenfest aus

Horstmar -

Am Sonntag (11. August) wird es spannend, denn dann entscheidet sich, wer die Nachfolge des Landesbezirkskönigs Ludger Suttarp und seiner Regentin Sabine antritt. Ausrichter des Landesbezirksschützenfestes ist abermals die Bruderschaft St. Katharina in Horstmar, die auf zahlreiche Besucher auf ihrem Gelände am Katharinenweg 1 hofft.