„Es ist wichtig, mit seinem Leben zufrieden zu sein und sich nicht so viel zu ärgern“, meint Rolf Bosse, der am heutigen Samstag seinen 90. Geburtstag feiert. Dazu gratulieren nicht nur die Angehörigen, Nachbarn und Freunde, sondern im Namen der Stadt Horstmar auch Bürgermeister-Stellvertreter Ludger Hummert, der bereits am Vortag einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein für den Einkauf im Dorfladen vorbei gebracht hat. Dort ist der Senior übrigens Mitglied der Genossenschaft.

Sein Beruf führte den Jubilar weit in deutschen Landen herum. Geboren in Hamburg an der „Waterkant“ erlernte Rolf Bosse später das Braumeister-Handwerk. Seine Lehre absolvierte er in Thüringen, dann folgte ein Studium in München. Während seiner Wanderjahre lernte der Senior 15 Brauereien kennen, ab 1964 arbeitete bei der Brauerei Rolinck. Dort war er 25 Jahre aktiv.

Rolf Bosse hat zwei Kinder, vier Enkel- und fünf Urenkelkinder. Seine Frau Elfriede verstarb leider viel zu früh. „Jeden Tag ein Glas Bier aus der Burgsteinfurter Privatbrauerei, dass sollte man schon trinken“, schwört der Braumeister augenzwinkernd. Doch es gibt auch weitere Rezepte, um sein hohes Alter zu erreichen. Schwimmen, Wandern und Fahrradfahren gehören dazu. „Ich bin den Herrmannsweg von Rheine nach Bad Meinberg gegangen und habe dafür die goldene Nadel des Wandervereins bekommen“, verrät der Ruheständler.

Seit seinem zwölften Lebensjahr ist er Rettungsschwimmer und heute Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Lange Jahre wohnte der Jubilar an seinem Arbeitsort Burgsteinfurt. Dort war er Mitglied des Wassertor-Schützenvereins. Vor 32 Jahren erwarb er ein Eigenheim in Leer. Es war Ehrensache für ihn, dem Schützenverein Leer-Dorf beizutreten. 18 Jahre lang war Bosse Vorsitzender der Rolinck-Rentnergemeinschaft.