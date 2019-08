„Justin, Justin, Justin“ feuerten die Kinder aus dem Künstlerbereich an. Euphorisch klatschten sie im Takt der Musik, als Zirkusdirektorin Liane Spindlar ihren Sohn als ersten Künstler mit einer Jonglage und als Eisbrecher der Vorstellung ansagte.

In fünf Tagen Training hatten die Nachwuchsartisten zuvor längst begriffen: Der Beifall ist der Lohn der Zirkusleute. Und so verbreiteten die 23 Mädchen und Jungen im Zirkuszelt am Lernzentrum Horstmar vom Beginn der Vorstellung an Begeisterung für die Welt, in die sie für einige Tage abgetaucht waren.

Die Show am Freitagnachmittag war zugleich das Finale ihrer Ferienaktion. Eine ansteckende Atmosphäre, die gleich auch Eltern, Geschwister, Großeltern, Tanten, Onkels und Freunde erfasste: Sie alle waren gekommen, um ihre kleinen Helden der Manege zu bewundern und zu beklatschen. Und was die Teilnehmer der Ferienaktion in ihren fünf Trainingseinheiten die Woche über einstudiert hatten, war begeisternd.

Galant auf dem Niedrigseil oder mit den Hula-Hoop-Reifen, konzentriert und präzise bei einer Tellerjonglage, mit dem Lasso oder als menschliche Pyramide oder kraftvoll und elegant am Trapez und auf der Bodenturnmatte: Sie alle hatten mit dem Team des „Cirkus Merlin“ ihren Platz im Programm gefunden und ihre Talente entdeckt.

Während die akrobatischen Nummern die Zuschauer staunen ließen, sorgten die kleinen Clowns für Lachsalven und entpuppten sich als Naturtalente. Tom, Milo und Paul fegten bei ihren Nummern durch die Manege, veräppelten das Publikum und eroberten kleine und große Herzen. Die Bilanz der Zirkusdirektorin: „Sie können stolz auf Ihre Kinder sein!“ Für das städtische Ferienprogramm war die Zirkusschule eine Premiere.