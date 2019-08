Horstmar -

Tolle Stimmung herrschte beim traditionellen Familienfest des MGV Liederkranz Horstmar im Generationenpark. Am letzten Wochenende in den Sommerferien nutzten zahlreiche Bürger die gute Gelegenheit fürs Wiedersehen in angenehmer Atmos­phäre sowie bei bester Unterhaltung und Verpflegung.