Mühlen und Merveldter Hof locken

Horstmar/Leer -

Die Stadt Horstmar beteiligt sich wieder am „Tag des offenen Denkmals“, der am 8. September begangen wird. Dann sind die Mühlen am Leerbach samt Müllerkotten geöffnet. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr bietet Josef Denkler je nach Bedarf Führungen an. Im Merveldter Hof steht Professor Dr. Anton Janßen um 11 Uhr und um 14.30 Uhr bereit, um Interessierte durch einige Innenräume und die Außenanlagen zu führen.