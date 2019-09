Geschichte zum Anfassen

140. Geburtstag des ehemaligen Bahnhofs wird am 22. September gefeiert

Horstmar/Laer -

Seit 140 Jahren gibt es den Bahnhof zwischen Horstmar und Laer. Dieser Geburtstag soll am 22. September (Sonntag) mit einem attraktiven Programm auf dem Bahnhofsgelände gebührend gefeiert werden. Einblicke in die Entwicklung und Geschichte des ehemaligen Bahnhofs gibt in einer Ausstellung der Ehrenvorsitzende des Horstmarer Heimatvereins, Prof. Dr. Anton Janßen.