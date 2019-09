Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) macht an diesem Wochenende gemeinsam mit 60 Unternehmen auf das vielfältige Engagement im Bereich der Elektromobilität aufmerksam. Die Aktionstage heute und morgen tragen das Motto „Fahrt ins Grüne“. Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Horstmar können dank innogy nun in der Mittagspause ins Grüne radeln. So übergab innogy-Kommunalmanagerin Monika Schürmann ein neues Elektrofahrrad an Bürgermeister Robert Wenking. Dieses E-Bike soll als Dienstrad für seine Mitarbeiter zur Verfügung stehen und den Verzicht auf die tägliche Autofahrt erleichtern.

„Wir möchten mit dem Umstieg auf das E-Bike einen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, erklärte der Bürgermeister, der sich bei Monika Schürmann bedankte.

Rein äußerlich sind die E-Bikes vom normalen Fahrrad kaum zu unterscheiden. Erst der Akku unter dem Gepäckträger, der in vier Stufen hinzugeschaltet werden kann, verrät das Plus an Technik. Längere Touren und Steigungen werden so dank „eingebautem Rückenwind“ zum Kinderspiel. Die Räder erreichen maximal eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern und können deshalb ohne Führerschein gefahren werden. Damit keinem Radler der Strom ausgeht, sorgt innogy mit einem weitreichenden Ladenetz für die Stromversorgung.

In Horstmar hat innogy bereits 2012 eine E-Bike-Ladesäule am Kirchplatz aufgestellt.