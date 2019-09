Vor 140 Jahren wurde der Bahnhof in Horstmar eröffnet. Am 31. Dezember 1988 fuhr der letzte Zug. Das notwendige Güteraufkommen war, bedingt durch den Rückgang der Produktion in der damaligen Strumpffabrik Schulte Dieckhoff, nicht mehr gegeben.

Prof. Dr. Anton Janßen hat die Geschichte des Bahnhofs rekonstruiert. Dabei geholfen hat im Horst Gnoth. In einer großen Ausstellung mit zahlreichen Fotos im DIN-A3-Format können jetzt interessierte Bürger die Geschichte nachvollziehen. Hilfreich dabei waren die umfangreichen Texte zu den jeweiligen Fotografien.

Norbert Wiechers, Ludger Hummert und Albert Krotoszynski freuten sich zur Eröffnung der Ausstellung in der Lagerhalle des ehemaligen Bahnhofs zahlreiche Gäste begrüßen zu können, darunter die CDU- Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking, Prädikant Alexander Becker, Horstmars Bürgermeister Robert Wenking, Bürgermeister Peter Maier aus Laer sowie die Mitglieder der Heimatvereine und Ortskulturringe beider Vereine.

Besonders freute sich Ludger Hummert bei der Begrüßung, auch ehemalige Bahnbedienstete willkommen zu heißen. 140 Jahre seien es wert für diese Zusammenkunft, um sich an Vergangenes zu erinnern, so Ludger Hummert. „Ich musste allerdings lernen, dass es der Bahnhof Horstmar ist und nicht Horstmar-Leer, wie es allgemein gesagt wird. Das geht aus allen Schriften hervor.“

Bürgermeister Robert Wenking erinnert sich an seine Kinderzeit, als er häufig an den Bahnschranken stand und Waggons zählte. Er dankte den Initiatoren dieser Ausstellung, insbesondere Prof. Dr. Anton Janßen. Er hat die Geschichte der Bahnstrecke von Lutum bis Rheine komplett aufgearbeitet.

Ehemalige Bedienstete am Horstmarer Bahnhof, über deren Anwesenheit sich die Veranstalter besonders freuten, berichteten über ihre berufliche Zeit in der Dienststelle. Bis zu 43 Personen hätten hier gearbeitet. Einmal im Jahr ruhte die Arbeit. Dann wurde einmal im Jahr zusammen mit den Ehefrauen das Betriebsfest gefeiert.

Ewald Brüning aus Borghorst war von Juni 1965 bis Dezember 1988 für den Bahnhof beschäftigt, meistens jedoch beim ehemaligen Unternehmen von Schulte & Dieckhoff, weil das bei der Bahn ein Büro eingerichtet hatte.

„Mich konnte man für alles gebrauchen“, erinnert sich Hubert Kaufmann aus Horstmar gerne zurück. Er wechselte nach Schließung des Bahnhofes nach Münster. Seine Ausbildung als Eisenbahner absolvierte Norbert Möllerfeld auf dem Horstmarer Bahnhof.

Eine Erzählung der Ehemaligen verleitete zum Schmunzeln. Der Aufsichtsbeamte am Bahnhof musste sich beim Vorbeifahren eines ganz bestimmten Zuges immer in voller Montur an den Bahnsteig stellen, um seinen vorbeifahrenden obersten Chef zu grüßen.