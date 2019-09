Seit Wochen proben die Theaterspieler der Gesellschaft Concordia unter der bewährten Leitung von Roswitha Fotschki die neue plattdeutsche Komödie für die Aufführungen im November.

Das Thema ist ganz aktuell, denn das Stück „Laat de Sau rut“ dreht sich um Lebensmittelskandale, derentwegen die drei Freundinnen Karin Heppner, Lotte Reischel und Selma Sulzbach eine Offensive für gesunde Ernährung starten. Fortan kommt nur noch Vegetarisches auf den Tisch.

Doch Norbert Heppner und Sohn Mirco stimmen der Sache nur unter der Bedingung zu: Eine eigene Sau namens „Anita“ im Stall als „stille Reserve“ halten zu dürfen. Dieser Name sorgt dann für reichlich Turbulenzen. Als nämlich die Heppners wegen der „Anita“ in Streit geraten, den die Nachbarinnen Selma und Lotte mitbekommen, vermuten diese, Anita sei Norbert Heppners Geliebte und verbreiten diese vermeintliche Neuigkeit.

Es kommt natürlich zu Missverständnissen und die Ereignisse überschlagen sich. Denn die Heppners versuchen zudem zu vertuschen, dass ihr Bernhardiner „Josef“ Selmas Riesenrammler „Rüdiger“ auf dem Gewissen hat.

Gespielt wird wieder am zweiten und dritten November-Wochenende im Vereinsheim der Bruderschaft St. Katharina und zwar am 9. und 10. November und am 16. Und 17. November, jeweils samstags um 20 Uhr und sonntags um 15 Uhr. Dann gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Karten für die Aufführungen sind ab dem 12. Oktober (Samstag) im Textilhaus Wüller am Kirchplatz zu haben.