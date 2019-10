Adventsmärkte zur Einstimmung auf Weihnachten

Horstmar/Leer -

Es sind noch über zwei Monate bis zum schönsten Fest des Jahres, aber die Planungen für die Adventsmärkte in Horstmar und Leer sind bereits angelaufen. Der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ lädt gemeinsam mit der Schützenbruderschaft St. Katharina und der Kirchengemeinde St. Gertrudis am 7. und 8. Dezember (Samstag/Sonntag) zum Adventsmarkt in Horstmar ein. Er findet wieder im und am Pfarrzentrum Borchorster Hof in der Altstadt, Südring 2, statt.