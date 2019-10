Bewegung und frische Luft als Elixier

Horstmar -

Zahlreiche Glückwünsche konnte Josefine Röttgers am Dienstag zu ihrem 95. Geburtstag im St.-Gertrudis-Haus in Horstmar entgegennehmen. Dort gratulierten nicht nur die vier Kinder, sondern auch Bürgermeister-Stellvertreter Ludger Hummert, der im Namen der Stadt die besten Wünsche aussprach. Die Jubilarin betonte, dass sie sich im St.-Gertrudis-Haus sehr wohl fühlt. „Immer in Bewegung bleiben und viel an der frischen Luft arbeiten“, nennt die Seniorin als Rezept für ihr hohes Alter.