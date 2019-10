Kinder malen ihre Lieblingsmotive

Pünktlich zum Start des Projektes „Stadtmalereien“, das das Kinder-Ferien- und Freizeitwerk Horstmar (kfw) im Rahmen des Kulturrucksacks NRW angeboten hat, brach der Wolkenhimmel auf. So konnten sich die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit Heinz Herdt auf den Weg durch das historische Horstmar machen. Angefangen im historischen Rathaus hörten die Mädchen und Jungen gespannt den Ausführungen des versierten Stadtführers zu und begaben sich auf die Suche nach ihren Lieblingsmotiven. Diese fingen sie blitzschnell mit einer Handykamera ein.

Egal, ob im großen Ratssaal oder im Trauzimmer im Erdgeschoss, es gab vieles zu entdecken. Auch die zum Erntedankfest kunstvoll gestaltete St.-Gertrudis-Pfarrkirche hatte das Potenzial für ein Lieblingsmotiv, ebenso die verschiedenen Eindrücke der Burgmannshöfe oder der Überreste der historischen Stadtmauer.

Besonders interessant war dabei natürlich alles rund um die beiden Jubiläen der Stadt Horstmar, die in diesem Jahr gefeiert werden konnten.

Johanna und Katharina Nienau brachten der Gruppe die Sehenswürdigkeiten vom Ortsteil Leer näher, sodass am Ende zahlreiche Lieblingsmotive gefunden wurden.

Am nächsten Tag ging es dann an die künstlerische Umsetzung. Gemeinsam mit der Künstlerin Karola Wortmann aus Coesfeld brachten die Teilnehmer ihre Eindrücke auf Leinwände. Konzentriert und mit viel Spaß arbeiteten die Jugendlichen an ihren Kunstwerken, die unter anderem das Stadtwappen von Horstmar, den Merveldter Hof, die Pfarrkirche von Leer oder eine historische Pumpe vom Südring zeigten. So wird sicherlich in einigen Häusern künftig ein Lieblingsmotiv der Stadt Horstmar zu sehen sein.