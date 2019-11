„Laat de Sau rut“ führt zu Irrungen und Wirrungen

Horstmar -

Schon Karten fürs plattdeutsche Theaterspiel der Gesellschaft Concordia gekauft? Wenn nicht, wird es Zeit, denn die plattdeutsche Komödie ist ganz aktuell. Das Stück „Laat de Sau rut“ dreht sich nämlich eigentlich um Lebensmittelskandale. Gespielt wird im Vereinsheim der Katharinen und zwar am kommenden Samstag und Sonntag (9./.10. November) sowie am 16. und 17. November (Samstag/Sonntag), samstags jeweils ab 20 Uhr und sonntags ab 15 Uhr. Bei den Nachmittagsvorstellungen gibt es ab 14 Uhr auch Kaffee und Kuchen. Karten sind im Textilhaus Wüller am Kirchplatz erhältlich.