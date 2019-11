Stockdunkel war es, als sich alle gemeinsam vom Dreieck aus in Richtung des Schwesternwohnheimes auf den Weg machten. Nur die beleuchteten Fenster des Klosters verbreiteten ein wenig Licht. Die vielen Laternen zeigten den Weg von der Burgsteinfurter Straße zum Rasenplatz am Haus Loreto. Die Jugendfeuerwehr begleitete den Zug mit leuchtenden Fackeln.

Der Horstmarer Spielmannszug unterstützte die Kinder beim Singen der Martinslieder. Alle wurden dann Zeugen, wie St. Martin (Dörthe Heidbrink) auf dem Tinker-Pferd Molly seinen Mantel mit dem Bettler (Dirk Püntmann) teilte. Kindergarten-Mitarbeiterin Anke Gerding berichtete aus dem Leben von St. Martin. Er begegnete, so führte sie aus, mitten im Winter am Stadttor von Amien einem nackten Armen. Martin nahm sein Schwert und teilte den Mantel mitten entzwei. Den einen Teil gab er dem Bettler, in den anderen Teil hüllte er sich wieder selbst. Martin war nicht mehr länger ein disziplinierter Kämpfer unter dem römischen Kriegsgott, sondern ein Soldat Gottes. Einer, der sich mit Eifer und Disziplin in die Pflicht der Kirche nehmen ließ. Er ließ sich taufen und wurde später sogar Bischof.

Aufmerksam verfolgten auch die Schwestern die Szene mit dem Bettler und St. Martin. Sie verwöhnten die Teilnehmer mit einer großen Gans aus Kuchenteig. „Darauf freuen wir uns das ganze Jahr“, erklärte Schwester Luitgarde, als sie die strahlenden Gesichter der beschenkten Kleinen sah. Die Eltern der Kindergartenkinder hatten zum gemütlichen Abschluss Glühwein, Kakao und Würstchen zubereitet.