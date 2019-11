Ein wunderbares Erlebnis

Die Laerer Grundschüler und ihre Lehrerin Barbara Flügge-Schäfer wurden am Vorlesetag von der 6 e und deren Lehrerin Lisa Heuing willkommen geheißen. Dann besuchten sie nacheinander fünf verschiedene Leseorte im Lernzentrum des Gymnasiums. Es gab Spannendes im düsteren Keller oder Geheimnisvolles im Büro der Sozialarbeiterin. Es wurden Geschichten für Mädchen und für Jungen vorgetragen.

Das Vorlesen wurde ergänzt durch Spielszenen, kleine Filme, Rätsel oder Ausmalbilder, so dass die Viertklässler an jeder Station auch aktiv werden mussten.

Am Ende fuhren die Grundschüler mit bunten Eindrücken, vielen Lesetipps für den Wunschzettel und einer Urkunde für gutes Zuhören wieder ins Ewaldidorf zurück.

Auch eine erste Klasse aus Horstmar besuchte an diesem Morgen das Gymnasium. Im Rahmen der Aktion „Tatort lesen“, die in jedem Jahr anlässlich des Vorlesetages in der Burgmannstadt startet, machten die i-Männchen der Astrid-Lindgren-Grundschule das Arnoldinum kurzerhand zum Tatort. Sie rückten mit Kuscheltieren und -decken an und lauschten gespannt Texten der Autorin, die ihrer Schule den Namen gegeben hat.

Die Gäste aus den beiden Grundschulen ebenso wie die Schüler des Arnoldinums gingen an diesem Tag mit dem Gefühl nach Hause, dass Vorlesen und Zuhören ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis ist.