Schützen mit ihrem Vorstand zufrieden

Die Mitglieder des Schützenvereins Schagern-Rockel sind mit ihrem Vorstand zufrieden. Das zeigte sich während der Generalversammlung in den Räumen von Josef Waldmann. So wurden sowohl die Beisitzer Georg Schulze Pröbsting und Markus Hemsing als auch der Feldwebel Lukas Ochtrup einstimmig für die nächsten drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Die Vogel- und Sternbauer Günther Hemsing und Günther Ochtrup erklärten sich dazu bereit, auch künftig die hölzernen Gegenstände für das Schützenfest zu bauen.

Einen Wechsel gab es lediglich beim Kassierer der Bauerschaft Schagern. So legte Josef Höing dieses Amt nach vielen Jahren nieder. Dafür wurde Gerrit Köster einstimmig als sein Nachfolger gewählt.

Schriftführer Torsten Höing verlas den Bericht der jüngsten Generalversammlung. Danach stellte Kassierer Matthias Hölscher den Finanzbericht vor. Zur Freude aller konnte der abgerechnete Zeitraum wieder mit einem Plus abgeschlossen werden.

Als neues Mitglied stellte sich Hans Driemer vor.

Für seine 50-jährige Treue zum Verein wurde Willi Fliß geehrt.

Vorsitzender Herman-Josef Gövert bedankte sich bei den Eheleuten Josef und Elisabeth Höing für den Geschirrverleih sowie bei Josef Waldmann für das zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten.

Nächste Termine für die Schützen sind am 11. Januar (Samstag) das vereinsinternes Doppelkopfturnier in den Ausstellungshallen der Landmaschinen Webers, am 8. Februar (Samstag) der Wintergang, am 11. und 12. Juni (Donnerstag/Freitag) das Schützenfest auf dem Festhof Schulze Pröbsting, am 4. Juli (Samstag) die Fahrradtour des Vorstands sowie aller ehrenamtlich tätigen Helfer und am 7. November die Generalversammlung.