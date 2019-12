Ein Ohren-, Augen- und Gaumenschmaus

Es ist wieder soweit: Der Chor „Once Again“ packt mit seinem Dirigenten Winne Voget die Schürzen aus.

Am kommenden Mittwoch (11. Dezember) um 19.30 rocken die Weihnachtswichtel in der Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian in Leer und stimmen mit besinnlichen Liedern zum Zuhören und Mitsingen auf die gemütliche Zeit im Jahr ein, in der man ein wenig enger zusammenrückt. Die Besucher dürfen sich auf einen geschmackvollen Abend bei Kerzenschein mit fröhlichem und zu Herz gehendem Ohrenschmaus freuen.

„Für den Gaumen gibt es natürlich auch wieder feine Plätzchen aus der Weihnachtsbäckerei“, kündigt die Sängergemeinschaft an, der sich auf viele Gäste freut. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos finden sich unter ww.onceagain-steinfurt.de oder per facebook: OnceAgain-Steinfurt Gospelchor