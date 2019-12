Vor ihrer Reise stärkten sich die Teilnehmerinnen bei einem Frühstück in der Gaststätte Selker. Nach dreistündiger Fahrt im Reisebus gab es den ersten Stopp auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen. Bei einem geführten Stadtrundgang mit Besichtigung des Historischen Marktes lernten die Frauen die schönen Winkel und Gassen der Stadt kennen. Übernachtet wurde in Lüneburg.

Geschenkideen, Glühwein, Märchen und Chormusik vor historischer Kulisse bot der Lüneburger Weihnachtsmarkt vor dem festlich beleuchteten Rathaus. Dieses sowie die Innenstadtkirchen und der Wasserturm strahlten in einer speziellen Adventsbeleuchtung. Eine Märchenmeile in der Innenstadt war die Attraktion. In zwölf Hütten erklangen Grimmsche Märchen zu beweglichen Holzfiguren. Der Trompeter auf dem Balkon spielte weihnachtliche Lieder, die über den gesamten Markt klangen.

Weitere Stationen der Drei-Tages-Fahrt waren das Schiffshebewerk in Scharnebeck und die Stadt Celle. Die Stimmung der Gruppe war während der ganzen Reise prächtig. Die Fahrt endete dort, wo sie begonnen hatte, nämlich bei einer gemeinsamen Stärkung in der Gaststätte Selker.