„Das hohe Alter verdanke ich wohl der Tatsache, dass ich stets gesund gelebt habe“, meinte die Jubilarin. Auch die Arbeit in Haus, Hof und Garten habe dazu beigetragen. Aufgewachsen ist die Seniorin zusammen mit sechs Geschwistern in Marl. Mit zwölf Jahren kam sie im Rahmen einer Kinderlandverschickung nach Welbergen. Dort musste sie später in der Landwirtschaft mithelfen und erlernte auch das Kühemelken.

Nach Beendigung der Schulzeit arbeitete Maria Schultejann bei der Firma Fischer & Co in Burgsteinfurt. Den langen Weg zwischen Welbergen und Burgsteinfurt legte sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zurück. Die damals junge Frau lernte auf dem Hof auch ihren Mann Alois kennen, den sie 1951 heiratete. Aus der Ehe gingen vier Mädchen hervor. Heute gehören zwölf Enkel und zehn Urenkel zur Großfamilie.

Seit 1951 lebt die Jubilarin mit ihrem Mann, der bereits vor 21 Jahren verstorben ist, in der Bauerschaft Ostendorf auf einem Anwesen, das bisher die Familie Höing bewohnte. Die Altersjubilarin, die zusammen mit Tochter Rita und Schwiegersohn Stephan unter einem Dach lebt, schätzt das intakte Familienleben und freut sich, wenn sonntags um 11 Uhr alle zum gemeinsamen Frühstück kommen. Kochen für die Familie ist ihre große Leidenschaft.

„Das beste in meinem Leben sind die Kinder“, so die Seniorin, zu deren Hobbys Häkeln und der Garten gehören.