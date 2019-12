Kegler suchen ihre neuen Stadtmeister

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die kommenden Stadtmeisterschaften im Kegeln auf Hochtouren. Die Organisation hat der Kegelclub „Die Wackeligen“ übernommen.

Wie in jedem Jahr werden auch 2020 wieder die neuen Stadtmeister in den Kategorien Herren- und Damenclubs sowie bei den gemischten Clubs gesucht. Außerdem werden die Stadtmeister in den Einzelwertungen bei den Damen und Herren gekürt, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Die Anmeldeformulare liegen seit dem vergangenen Wochenende auf allen Kegelbahnen in Horstmar und Leer aus. Für eine reibungslose Organisation der Meisterschaften wird seitens der Veranstalter um eine frühzeitige Anmeldung der teilnehmenden Clubs gebeten.

Der Kampf um jedes einzelne Holz wird dann ab dem 3. Januar (Freitag) wie gewohnt mit einem ersten Durchgang auf den Hausbahnen der teilnehmenden Vereine gestartet.

Anmeldeschluss für die Teilnahme an den Meisterschaften ist der 7. Februar (Freitag). Die Auslosung der Kegeltermine für den zweiten Durchgang findet am 9. Februar (Sonntag) in den Räumlichkeiten der Gaststätte Vissing in Leer statt. „Zu diesem Termin sind dann auch alle Pokale mitzubringen. Auch den 21. März (Samstag) sollten sich alle Teilnehmer schon einmal als Termin in ihren Kalender notieren, da an diesem Tag bei Vissing die große Kegelparty mit Siegerehrung und Pokalübergabe stattfinden wird“, kündigen die Organisatoren an.

Für Fragen steht Hans-Dieter Reuber vom ausrichtenden Club „Die Wackeligen“ unter Telefon 0 25 58/ 76 39 beziehungsweise 01 62/9 55 69 06 als Ansprechpartner zur Verfügung.