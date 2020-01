Das Wetter könnte besser sein. Doch der trübe Nieselregen und der ungemütliche Wind können die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nicht davon abhalten, als Heilige Drei Könige durch die Straßen der Burgmannsstadt zu ziehen. Bevor sich die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Gertrudis am Freitagvormittag auf den Weg machen, treffen sie sich in der Pfarrkirche. Dort begrüßt Pastoralreferentin Carmen Gündling die Teilnehmer, die sich bereits auf ihren Einsatz als „Segensbringer“ und „Botschafter des Friedens“ freuen, zur Aussendungsfeier.

Bevor es losgeht, bedarf es allerdings noch einiger Instruk­tionen und der passenden Einstimmung zum Thema. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ lautet das Leitwort der Sternsinger-Aktion 2020. Wie leicht der Frieden schon im Kleinen gefährdet werden kann, demonstrieren zwei Sternsinger mit Schulrucksäcken, die sich über ihre Noten streiten. Daran soll sich natürlich niemand ein Beispiel nehmen, lautet die Botschaft.

Anschließend segnet die Pastoralreferentin die Kreide und die Segenszeichen, die später samt Sammeldosen an die einzelnen Gruppen ausgegeben werden. Zudem bekommt jedes Team eine Tüte, in der sich der Bezirk samt Wegbeschreibung befindet. „Unser Stern ist Jesus, ihm folgen die Sternsinger“, erklärt Carmen Gündling, die von den Kindern wissen will, ob die Texte gereicht haben. Die hat der Nachwuchs hinter den Stern geklebt, was bei einem möglichen Blackout hilft.

Vor dem Aufbruch erinnert die Pastoralreferentin noch einmal an den Imbiss, den es am Samstag ab 11.30 Uhr im Borchorster Hof zur Stärkung für alle geben soll. Zudem sind alle Heiligen Drei Könige am Sonntag um 10.30 Uhr zum „Königlichen“ Familiengottesdienst eingeladen. „Ihr solltet in voller Montur erscheinen“, lautet Gündlings Bitte an alle 65 „Friedensbotschafter“, sich dann noch einmal die Kronen aufzusetzen und in die farbenprächtigen Gewänder zu schlüpfen.