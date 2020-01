Pater Karanam zum Superior ernannt

Horstmar -

Der in St.- Gertrudis-Kirchengemeinde tätige Pater Dhaman Karanam ist seitens seiner Ordensgemeinschaft gebeten worden, als Superior die 15 Priester aus der Ordensprovinz Visakhapatnam, die in Deutschland tätig sind, zu begleiten. Er möchte aus diesem Anlass zusammen mit seinen Ordensbrüdern und der Gemeinde am kommenden Sonntag (12. Januar) um 17 Uhr eine Messe in der St.-Gertrudis-Kirche feiern. Dazu ist die gesamte Gemeinde eingeladen.