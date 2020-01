Erstes Halbjahresprogramm für 2020 beginnt am Dienstag

Horstmar -

Das Evangelische Sozialseminar und das Katholische Bildungswerk beginnen ihre Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2020 am kommenden Dienstag (14. Januar). Dann laden sie um 20 Uhr zum Vortragsabend zum Thema „Prophetie“ in den Borchorster Hof ein. Dort wird Pfarrer Holger Erdmann dem „seltsamen“ Phänomen der Prophetie nachgehen und in die Welt der Propheten eintauchen.