Ereignisreiches Jahr erwartet

Mit seiner Winterversammlung bei Vissing/Wegmann startete der Schützenverein Leer-Dorf ins neue Jahr. Vorsitzender Frank Hölscher begrüßte dazu fast 100 Mitglieder.

30 Jahre lang haben Hubert Wickenbrock und Hans Bernd König die Doppelkopfturniere der Dörfer Schützen organisiert und geleitet. Die beiden Männer wollen diese Aufgabe jetzt Jüngeren übertragen. Mit Präsentkörben dankte der Vorsitzende dem Duo für seinen unermüdlichen Einsatz.

Franz Neugebauer gewann beim Bingo-Spiel und wurde mit einem Präsentkorb belohnt.

Auf einen umfangreichen Terminkalender machte Frank Lölver aufmerksam. Das traditionelle Karnevalsfest wird am 22. Februar (Samstag) gefeiert. Am 29. Februar (Samstag) sind alle Mitglieder zum Erbsensuppe-Essen ins Vereinslokal eingeladen. Die Schützen werden die Mettwürste am Rosenmontag (24. Februar) bei den Mitgliedern einsammeln.

Am 21. März (Samstag) treffen sich die Junggesellen der Dörfer. Der Verein wird am Ostersonntag (12. April) ein Osterfeuer abbrennen. Die Jahreshauptversammlung findet am 13. April (Ostermontag) statt.

Das Schützenfest steht vom 20. bis 23. Juni auf dem Programm. Im Terminkalender findet sich auch das Dorffest, das vom 2. bis 4. Oktober (Freitag bis Sonntag) begangen wird. Highlight wird der Bayernabend mit Fassanstich durch den Bürgermeister am 2. Oktober sein. Es folgen der Jugendball und der Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen im Festzelt am Kalvarienberg. Alle vier Schützenvereine planen für den 7. November (Samstag) den Kneipenbummel „4x4“. Ein Doppelkopfturnier am 22. November (Sonntag) beschließt den Veranstaltungsreigen in 2020.

Freuen können sich die Freunde des plattdeutschen Theaters. Die Laienspielschar der Dörfer Schützen probt derzeit das Stück „Melk me tot leste Moal“ ein. Aufführungen im Saal des Gasthofes Vissing sind am 4. und 5. April sowie am 17. und 18. April geplant.