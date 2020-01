Bürger können ihre Schadstoffe entsorgen

Horstmar/Horstmar-Leer -

Eine Sammlung der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt bietet allen Bürgern der Burgmannstadt die Möglichkeit, Schadstoffe aus privaten Haushaltungen umweltfreundlich zu beseitigen. Die Aktion findet am Freitag (17. Januar) statt. Von 9 bis 10.30 Uhr steht das Schadstoffmobil auf dem Parkplatz der Sportanlagen in Leer, von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Sportanlagen am Borghorster Weg und von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Buswendeplatz des Lernzentrums Horstmar am Drostenkämpchen 1.