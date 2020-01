„Wir sind mit der Aktion überaus gut angekommen“, resümierte LOV-Vorsitzender Berthold Tenkmann. Überwiegend habe das Thema Insektenschutz zur Diskussion gestanden. Und diese fiel auf fruchtbaren Boden. So freute sich Berthold Tenkmann über die Aussage eines Besuchers, er werde das Steinbeet vor seinem Haus beseitigen und stattdessen etwas Blühendes anlegen.

Auch Horstmar und Leer werden in diesem Jahr aufblühen, wenn der Samen aus den mehr als 200 verteilten Tüten in den Gärten aufgeht und darüber hinaus die Landwirte mit Blühstreifen auf den Feldern für die Nahrung der Insekten sorgen.

Die Landwirte informierten aber auch über die Erschwernisse der neuen Düngeverordnung und dem immer mehr zunehmenden Bürokratismus. Sie machten deutlich, wie regionale Lebensmittel einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und welchen Beitrag moderne Produktionsmethoden für den Erhalt gesunder Lebensmittel und Lebensgrundlagen böten. Es müsse gelingen, ohne gegenseitige Vorwürfe die unterschiedlichen Auswirkungen des modernen Lebens in Stadt und Land auf die Umwelt gemeinsam zu bewältigen.

„Ich finde die Aktionen super“, bekannte Marcel Wolter. Er war Gast am Aktionsstand. Man müsse zurück zur Natur und es „denen da oben“ mal zeigen. Einig waren sich alle über den den Spruch, der mit großen Lettern auf einer Tafel an einem Trecker angebracht war „Ein Volk verfällt in Schandwirtschaft, ohne starke Landwirtschaft – No future“. „Wir sind insgesamt mit dem Echo auf unsere Aktion zufrieden“, erklärte Anja Eppenhoff von den Horstmarer Landfrauen stellvertretend für alle Beteiligten am Ende des Tages.