CDU Leer zieht eine positive Bilanz für 2019

Mit einem Glas Sekt stießen die Mandatsträger der Leerer CDU auf das alte und das neue Jahr an. Vorsitzender Ludger Hummert hatte dazu in den Keller der Grollenburg eingeladen. „Wir können insgesamt mit dem Ablauf des Jahres 2019 zufrieden sein“, bilanzierte der Gastgeber. So hätte die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgen können und mit den ersten Arbeiten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses am Nahen Weg wäre inzwischen bereits begonnen worden.

Für das neue Jahr lägen einige weitere Projekte an, kündigte der Christdemokrat an. In Bezug auf Rat und Verwaltung sprach Hummert von harmonischen Begegnungen, die nach dem Motto „Hart aber fair“ liefen.

Das Ortsteildenken gehöre der Vergangenheit an und das Misstrauen sei gewichen, betonte auch Parteikollegin Petra Raus, die Vorsitzende des Schulausschusses. Das sei auch bei den Feierlichkeiten anlässlich des Zusammenschlusses der beiden Ortsteile vor 50 Jahren deutlich geworden, meinte sie.

Themen, die überwiegend den Ortsteil Leer tangieren, standen auf der Agenda der Zusammenkunft. Licht am Horizont sah Ludger Hummert bei der Verwirklichung des Reststücks am Radweg in den Kurven der Bauerschaft Haltern. Das Land habe die notwendigen Mittel dazu bereitgestellt, sie könnten abgerufen werden.

Das Umkleidegebäude der Fußballer am Leerbach wird renoviert. Es waren Risse im Mauerwerk entstanden. Beim Kreis Steinfurt als zuständiger Baulastträger wurde ein Antrag auf Erstellung eines Radweges in der Alst von der Brücke am Radweg bis zur Besitzung Greive gestellt. Das Projekt wurde in die Dringlichkeitsliste aufgenommen.

Der CDU-Vorsitzende informierte weiter darüber, dass ein Radweg von Laer am Kilometerbusch vorbei bis zum „Grünen Jäger“ im Ortsteil Leer geplant sei.

Für eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes bestehe zur Zeit keine Notwendigkeit, meinte der Christdemokrat. Interessenten könnten sich bei der Stadt Horstmar melden. Dagegen sei die Ausweisung neuer Baugebiete erfolgt. In diesen ständen ab 2021 insgesamt 17 Bauplätze käuflich zur Verfügung.

Ein weiteres Projekt seien die Investitionen in den Kindergarten von Ss. Cosmas und Damian an der Burgsteinfurter Straße. Der zusätzliche Raumbedarf sei übergangsweise durch das Aufstellen von Containern gelöst worden. Es erfolgten zu diesem Thema Gespräche zwischen der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinde, kündigte der Vor­sitzende an.

„Die CDU drängt darauf, dass in diesem Jahr die notwendigen Maßnahmen zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt erfolgen“, machte der Redner deutlich. Schließlich habe es die ersten Überlegungen dazu bereits von 27 Jahren gegeben. Vorgesehen sei, den Kirchturm auch von der Dorfstraße abgewandten Seite zu beleuchten. Dringender Bedarf bestehe in der Befestigung der Parkflächen an der Grollenburg. Ein Minispielfeld solle am Sportplatz entstehen. Beim Wunsch der Jugendlichen für die Errichtung eines Mountainbike-Parcours sei die CDU mit im Boot.

Der Terminkalender der CDU Leer ist prall gefüllt. Gleich zwei mal wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Leer kommen. Zwei Termine wurden auch mit der CDU-Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking vereinbart. Vorgesehen sind unter anderem auch Fahrten nach Düsseldorf und Berlin.