Ein ganzes Dorf im närrischen Fieber

Unglaublich aber wahr: beinahe 3000 Zuschauer säumten die Straßen beim Karnevalsumzug des Leerer Cliquenkarnevals. Zwei Stunden lang schlängelte sich der Lindwurm der Freude durch das Dorf. Die Besucher wollten nicht nur dem Prinzenpaar Lennard Raus und Kaja Joormann zujubeln, sondern sich dabei vom närrischen Virus infizieren lassen.

DJ Ingo sorgte vom Balkon des Hauses May dafür, dass die Stimmung bald bei 100 Prozent lag. Auf den Straßen wurde gesungen, geschunkelt und getanzt. Ein Lob für diese gelungene Veranstaltung kam von höchster Stelle, nämlich dem Steinfurter Stadtprinzen Frank III, seiner Prinzessin Anja, Zerri Andre. Sie waren mit dem gesamten Hofstatt nach Leer gekommen. Die Zuschauer konnten miterleben, wie auf dem Balkon Orden für die Präsentanten aus Steinfurt verliehen wurden.

Anreise hat sich gelohnt

„Es ist großartig, was ihr als kleiner Ortsteil auf die Beine gestellt habt. Gefühlt ist jeder Bewohner von Leer auf den Beinen“, zeigten sich die Gäste aus Steinfurt begeistert. Der Zug war vereinsübergreifend von den Leerer Cliquen organisiert worden. Und so kamen die Zuschauer aus dem Dorf und den Bauerschaften Haltern, Alst und Ostendorf, zum größten Teil sogar kostümiert. „Die Anreise aus Altenberge hat sich gelohnt“, meinte Yvonne Hülsmann.

Bei herrlichem Sonnenschein setzte sich der Zug vom Kalvarienberg aus in Bewegung. An der Spitze der Prinzenwagen, gebaut aus einer alten Mercedes E-Klasse mit Lennard und Kaja auf dem Thron. Die Freude und der Enthusiasmus der beiden war deutlich spür- und sichtbar , als sie den Karnevalisten am Straßenrand zuwinkten und Geschenke verteilten.

Als kleine fahrende Hexenküche zeigte sich der Stammtisch „Nats hats“. Auf seinem Wagen feierten jung und alt zusammen. Bei der Clique „Wilmings Hof“ waren die Jäger los. Die Clique „Haus am See“ wies mit ihrem Wagen auf das 200-jährige Bestehen der Brauerei Rolinck hin.

Höhepunkt

Star des Umzugs war der Wagen der Clique. Da bewegte ein Märchenschloss in Andeutung auf die Grollenburg durch die Menge. Auf den vier Türmen flatterten die Fahnen aller vier Schützenvereine. „Noch besser kann man die Harmonie unter den Schützenvereinen nicht symbolisieren“, erklärte Frank Hölscher.

Fußgruppen rundeten das bunte Bild ab. Die Vorstandsfrauen von Leer-Ostendorf und Dorf waren in bunte Kostüme geschlüpft. Sogar bis nach Borghorst, Nordwalde und Altenberge hatte sich der Leerer Straßenkarneval herumgesprochen. Die Orte waren mit Motivwagen der jeweiligen Landjugendgruppen gekommen. Besonders enge Beziehungen pflegt man zu den Vereinigten Schützen in Laer. Diese boten mit der Tanz- und Funkengarde besondere Hingucker. Zum ersten Mal dabei war auch die Gruppe Just for Fun, die aus ehemaligen Mitgliedern der Landjugend Altenberge, Laer und Nordwalde besteht.

Die Blaskapelle um Stefan Arning sorgte auf dem Weg für prächtige Stimmung. Eines kann man festhalten: „Unsere Erwartungen sind bei weitem übertroffen worden. Mit so einem Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“ freute sich der Präsident der Cliquen, Jens Kestermann. Die Entwicklung des Leerer Cliquen-Karnevals sei explosionsartig in die Höhe geschnellt. Nach dem Umzug dauerte das närrische Treiben in den heimischen Gaststätten noch lange an.