Ihrem großen Bütt- und Showabend am kommenden Samstag (22. Februar) fiebert die Bruderschaft St. Katharina entgegen. Der Einlass ins Vereinshaus erfolgt bereits ab 18 Uhr. Der Startschuss für ein begeisterndes Bühnenprogramm fällt um 19.11 Uhr. Besonderes Highlight wird wieder der Besuch des Kinderprinzenpaares werden. Dem großen Finale mit allen Darstellern schließt sich der große Kostümball an, der mittlerweile zu einer festen Größe im Vereinsleben geworden ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstands der Katharinen. Dafür wurde ein „Kölner Karneval Erfahrender“ DJ engagiert.

Der Karneval beginnt für die Junggesellen bereits am Freitag (21. Februar). Die jungen Vertreter treffen sich um 19 Uhr in der Gaststätte Terkuhlen, um den Arnold zu basteln. Anschließend werden die Arnoldpunkte zusammengeschrieben, die zur Verurteilung des Strohmannes führen. Nach einer langen Nacht treffen sich die Junggesellen um 13.30 Uhr bei Sunke, um das Moos zu klauen, damit der Grünkohl am Rosenmontag die passende Würze hat. Um ein ein ige Stunden gemeinsam zu verbringen, kehren die Junggesellen anschließend bei Andreas Terkuhlen ein.

Am Sonntag (23. Februar) beginnt die Festversammlung um 11 Uhr im Vereinshaus. Bei Erfrischungsgetränken wird dabei der vergangene Abend analysiert. Um 15.11 Uhr freuen sich das Prinzenpaar und der Elferrat auf ein volles Haus, wenn es wieder heißt „Kinder an die Macht“. Der Kinderbüttnachmittag freut sich auch bei auswärtigen Besuchern großer Beliebtheit. Anschließend beginnt der Dämmerschoppen, bei dem auch die Stars von morgen traditionell die Bühne erstürmen und ihren Spaß haben können. Für Musik sorgt ein in Horstmar gut bekannter DJ und für die Bewirtung Festwirt Andreas Terkuhlen.

Die Junggesellen und die Jungbürger treffen sich am am Rosenmontag um 6 Uhr an der Gaststätte Sunke zum Mettwurstholen. Die Jungbürger, die Interesse haben, mitzugehen, sollten sich vorher beim Junggesellenvorstand melden. Das Moos wird ab 13 Uhr im Vereinshaus serviert. Anschließend findet der Kneipenbummel statt und ab 18 Uhr die Arnoldvollstreckung durch die Junggesellen.

Am Dienstag (25. Februar) treffen sich alle Vereinsmitglieder um 12.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Mühlenhäuschen“ zum traditionellen Sauerkrautessen. Die Junggesellen testen die Geschmacksnerven bereits ab 11 Uhr bei Andreas Terkuhlen. Wer beim Grünkohlessen eine Gulaschmarke erworben hat, ist um 19 Uhr gerne im Saal der Familie Terkuhlen gesehen, erklären die Organisatoren. Dieses Essen bildet auch den Abschluss des Karnevalsfestes der Katharinen.