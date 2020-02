Eine Bombenstimmung herrschte im prächtig geschmückten und rappelvollen Saal des Gasthofes Vissing/Wegmann bei der Karnevalsfeier des Schützenvereins Leer-Dorf. Die Jecken brannten ein Feuerwerk der guten Laune ab, zahlreiche Raketen wurden in den närrischen Himmel von Leer geschossen. Ein Blick in den Saal zeigte ein bunt gemischtes Publikum. Hexen, Rotkäppchen, Feen, Hippie-Bräute, Clowns, Zwerge, Raupen, Vampire und sogar Cordula Grün waren gekommen. Besonders begrüßt wurde Ludger Hummert, der erste Bürger der Stadt, wie in Frank Hölscher nannte. Mit dabei war auch das amtierende Prinzenpaar Lennard I. und Kaja I. nebst Gefolge. Alle erlebten in der Bütt und auf der Tanzfläche einen weit gespannten Bogen der frohen Laune.

Frank Hölscher und Frank Lölver konnten dem närrischen Publikum mehr als 70 Aktive in der Bütt präsentieren. Höhepunkt des an Beiträgen reichen Abends war das Wachsfigurenkabinett von Anne. „Wir sind im Ortsteil Leer stolz darauf, so eine prächtige Sammlung beherbergen zu dürfen“, betonte Sitzungspräsident Frank Hölscher. Als diese dann auch noch durch die Putzfrau Bedruschka (Beate Bühlhoff) zum Leben erweckt wurden und ihre Liedchen trällerten, wollte die Begeisterung kein Ende nehmen. Und das waren die Stars: Nana Mouskouri (Marion Gerdes), Kerstin Ott (Agnes Wenning, Trude Herr (Hanne Wilming), DJ Özi (Ulla Kreimer), Helene Fischer (Dörthe Füchter), Tina Turner (Hedwig Niehues) und Andreas Gabalier (Anette Deitermann).

Ein bisschen Lokalkolorit gehört immer zur Leerer Bütt. So erfuhr man von den Junggesellen der Dörfer, wer aus Leer in den Himmel oder die Hölle kommt. Petrus (Lukas Frahling) an der Himmelpforte entschied, das Frank Hölscher (Vorsitzender der Dörfer) letzteres Schicksal ereilen wird. War er doch als 300. Mitglied einem anderen Schützenverein beigetreten. Kleine Kobolde winkten und tanzten vor dem Vorhang der Bühne. Es war der gesamte Vorstand der Dörfer, der das Stück einstudiert hatte. Da ließen sich auch die Damen des Vorstandes nicht lumpen. Sie vermittelten den Gästen im Saal das Märchen von Aschenbrödel.

Martin Oskamp, der beliebte Briefträger in Leer, kann zaubern. Das bewies er zusammen mit Kevin Simon auf der Bühne. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Tanzgarde der Bruderschaft St. Katharina unter der Leitung ihrer Trainerinnen Ilona Wüller und Maja Roters. Für die besten Kostüme wurden Frank Wenking (Einzel) Andrea Bürger und Ralph May (Pärchen) sowie die Donnerhexen prämiert.

Und noch eines: Den Wanderpokal der Dörfer für den besten Motivwagen beim Straßenumzug des Leerer Cliquen-Karnevals gewann laut Abstimmung im Saal die Clique „Haus am See“ mit dem Rolinck-Wagen.