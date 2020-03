„Wir arbeiten gerade an einer Lösung für die Annahme von Grünabfällen. Aber aufgrund der derzeitigen Lage werden wir an diesem Wochenende noch keine Sammelstelle für Grünabfälle als Ersatz für den geschlossenen Wertstoffhof einrichten können,“ teilt Bürgermeister Robert Wenking in einem Pressetext mit. Da der Stadt aber bewusst sei, dass es viele Familien mit Kleinkindern und häusliche Pflege von Angehörigen gäbe, stelle sie am Samstag (21. März) von 9 bis 12 Uhr einen Pampers-Container auf dem Parkplatz an den Sportanlagen „Borghorster Weg“ auf. Dort können die Windeln unter strikter Einhaltung der Hygienebestimmungen entsorgt werden. „Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dieses Angebot wegen der begrenzten Kapazitäten ausschließlich für Bürger aus Horstmar und Leer gilt. Wie auf dem Wertstoffhof, erfolgt die Kontrolle des Personalausweises, allerdings durch die geschlossene Autoscheibe“, betont der Bürgermeister.