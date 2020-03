Seinen Dienst in der Kirchengemeinde St. Gertrudis hat Christian Terkuhlen jetzt aufgenommen. Der 31-Jährige wird als Facility-Manager (Hausmeister) eingesetzt.

„Wir haben als Kirchengemeinde zahlreiche Immobilien, da ist der Einsatz einer Fachkraft zwingend notwendig“, begründet Pfarrdechant Johannes Büll die Besetzung der Stelle. Außerdem diene das auch seiner Entlastung. So müsse er nicht mehr an jeder Baubesprechung teilnehmen, so der Geistliche, der die Verwaltungsaufgaben wie Ausschreibungen, Vergaben und Koordination von Terminen nun übertragen kann.

Immerhin gehören zwei Kirchen, zwei Pfarrheime, drei Kindergärten und Wohnungen zu den Immobilien der Kirchengemeinde. Da gebe es für einen Hausmeister immer genügend zu tun. Außerdem sei der Hausmeister zuständig für die Koordination der Küsterdienste.

Christian Terkuhlen ist gelernter Tischler und war zuletzt bei einer Firma in Laer tätig. Dort wohnt er auch mit seiner Frau und drei Kindern.

Der Pfarrdechant dankt Norbert Hüsing, der aus Altersgründen aus seinem Amt als Hausmeister ausgeschieden ist. Er habe sich fünf Jahre lang mit großem Engagement seiner Aufgabe gewidmet, lobt der Seelsorger diesen Einsatz.