Online-Gottesdienste für die Gläubigen

An den Kar- und Ostertagen wird ein Teil des Pastoralteams einen nicht-öffentlichen Gottesdienst feiern und die großen Osterkerzen für die fünf Kirchen und Kapellen segnen und entzünden. Dieser Ostergottesdienst wird aufgezeichnet und dann über den oben beschriebenen Weg ab Karsamstag (11. April) um 20 Uhr zum Mitfeiern zur Verfügung stehen. Kleine Osterkerzen können im Vorfeld in den Kirchen abgeholt werden. Zudem liegen Gebets- und Gottesdienstvorschläge zur Feier daheim aus.

Bereits am heutigen Gründonnerstag laden die Kirchengemeinden zur Mitfeier der ökumenischen Agapefeier ab 17 Uhr über das Internet ein. Zum stillen Gebet in Erinnerung an die Ölbergstunden Jesu ist ab 21 Uhr bis Mitternacht in der geöffneten Gertrudiskirche Gelegenheit.

Am Karfreitag (10. April) können alle beim ökumenischen Gottesdienst die „Sieben Worte Jesu am Kreuz“ betrachten, die in Horstmar bildlich auf dem Weg vom alten St. Gertrudis-Haus zum Friedhof dargestellt sind. Ab 10 Uhr ist der Gottesdienst im Internet abrufbar.

Vom Gründonnerstagabend bis zum Gloria in der Feier der Osternacht „schweigen“ traditionell die Glocken der Kirchen. Die Kirchengemeinden möchten aber auch an diesen drei Tagen ganz bewusst um 19.30 Uhr alle zum besonderen Gebet bei sich im Stillen einladen. Als sichtbares Zeichen kann man eine Kerze Zuhause an den Fenstern aufstellen und somit ebenfalls die Verbundenheit sichtbar zeigen. In der Osternacht werden um 24 Uhr als Zeichen der Auferstehung Jesu die Glocken der Kirchen zehn Minuten läuten. Am Ostersonntag schließen sich die Kirchengemeinden dem für NRW gemeinsamen vereinbarten Festgeläut aller Glocken um 9.30 Uhr sowie dem bundesweiten Läuten aller Glocken um 12 Uhr an.

Das Osterlicht kann, ähnlich wie das Friedenslicht von Betlehem, ab Ostersonntag um 10 Uhr in allen Kirchen und Kapellen abgeholt werden.