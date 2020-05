Hausnummern können bei Not Leben retten

Horstmar -

Ohne Hausnummern geht es nicht. Besonders im Notfall ist es wichtig, dass mögliche Helfer ihren möglichen Einsatzort schnell finden. Ohne diese Kennung wird es besonders schwer. Bürgermeister Robert Wenking spricht diese Problematik an und appelliert an die Bürger, sich an die Verordnung zu halten.