Wasserstoff mit Windkraft erzeugen

Horstmar -

Umfangreiche Informationen zur Nutzung von Wasserstoff als Energieträger erhielt der Rat der Stadt Horstmar in seiner jüngsten Sitzung. Im Zusammenhang mit dem Stichwort einer nachhaltigen Energiewirtschaft gewinne das Thema Wasserstoff zunehmend an Bedeutung. Bürgermeister Robert Wenking führte in das Thema ein mit der Bemerkung, dass der molekulare Wasserstoff (H2) sowohl im Verkehr als auch bei der Speicherung regenerativer Energien einen entscheidenden Part einnehme.