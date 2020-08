Die Liste der Kandidaten für das Landratsamt des Kreises Steinfurt ist lang. Mit Birgit Neyer ist auch eine weibliche Bewerberin dabei und die wird von den Grünen unterstützt. Welches Rüstzeug sie mitbringt, zeigte die Kandidatin beim „Fairen Frühstück“ auf, zu dem der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Horstmar ins „Holskenbänd“ eingeladen hatte.

Birgit Neyer kennt sich als Geschäftsführerin der Kreis-Wirtschaftsförderung nicht nur in wirtschaftlichen Themen aus, sondern ist als engagierte Bürgerin auch über Umweltschutzthemen bestens informiert. Das bewies sie im Gespräch mit den Teilnehmern. Immerhin waren zwei große Tische voll besetzt mit Menschen aus der Region, die diese Kandidatin kennen lernen wollten. Dazu stellten sie viele Fragen.

Motiviert, bestens vorbereitet und sympathisch wirkte Neyer bei ihrem Auftritt. Direkt und verständlich beantwortete sie alle Fragen. Während sich die Gäste am gedeckten Tisch bedienten, nippte Neyer ab und zu an ihrer Kaffeetasse und zeigte volle Konzentration im Stehen. Sie kam zur Sache bei Fragen nach Windrädern, Straßenbau und Krankenhäusern. Auch Landwirtschaft, Tierhaltung und Lebensweise unter veränderten Klimabedingungen waren Diskussionspunkte. Eine zentrale Aussage zeigte die Richtung der Kandidatin an: „Ich denke über mein Leben vom Ende aus nach. Am Schluss soll mein Leben sinnvoll gewesen sein. Das zeigt sich nur im Tun, nicht im Reden. Deshalb trete ich an. Ich möchte aktiv mitarbeiten an den besseren Bedingungen, unter denen Menschen hier leben. Dazu gehören auch die Veränderungen. Als Landrätin kann ich mehr Hebel in Bewegung setzen als in meiner bisherigen Position.“