Erleichterung im Altenwohnheim

Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden des St.-Gertrudis-Hauses in Horstmar sind am vergangenen Mittwoch vom Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt auf das Coronavirus getestet worden. Wie Einrichtungsleiter Bernd Wessel auf Anfrage dieser Zeitung am Montag erleichtert mitteilte, sind alle Tests negativ ausgefallen sind.

Daher hat der Kreis am Freitag verfügt, dass nur noch der Wohnbereich im Obergeschoss des Altenwohnheims bis zum Ende der Quarantäne am morgigen Mittwoch (14. Oktober) geschlossen bleibt. Alle anderen Wohnbereiche des Hauses sind für Besucher wieder zugänglich. Das geht aus einer Pressemitteilung der Einrichtung hervor.

Vorausgegangen war in der vergangenen Woche eine Routineuntersuchung des Kreises Steinfurt im St.-Gertrudis-Haus, bei der zwei Mitarbeitende – ein Mitarbeiter in der Pflege und eine Mitarbeiterin in der Hausreinigung – positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Daraufhin hatte der Kreis Steinfurt die sofortige Schließung der Einrichtung für Besucher und Dienstleister sowie die Isolierung des Wohnbereichs im Obergeschoss angeordnet, in dem der positiv getestete Pflege-Mitarbeiter eingesetzt war.

Um auszuschließen, dass das Virus von dem positiv getesteten Mitarbeiter in der Pflege auf Bewohner oder Kollegen übergegangen war, erfolgte dann am 3. Oktober eine Testung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden des Wohnbereichs im Obergeschoss, bei der eine Bewohnerin positiv getestet worden war.

„Alle anderen Testergebnisse waren negativ ausgefallen“, heißt es in der Presseinformation weiter. Daraufhin habe der Kreis Steinfurt entschieden, sowohl sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses als auch alle Mitarbeitenden am vergangenen Mittwoch auf das Coronavirus zu testen.

„Die Mitarbeitenden haben diese Krise in der Einrichtung hochprofessionell und mit außerordentlichem Einsatz gemeistert“, lautet der Kommentar des Einrichtungsleiter Bernd Wessel auf die positive Nachricht. „Die Bewohnerinnen und Bewohner erkannten den Ernst der Lage und die Notwendigkeit, vorsichtig und umsichtig zu agieren, und haben die Einschränkungen mit Fassung getragen. Auch die Angehörigen haben mit viel Verständnis reagiert, wenngleich es für viele schwer erträglich war, ihre Angehörigen im Haus nicht besuchen zu dürfen“, so der Heimleiter abschließend.