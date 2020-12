Aufwendig und zeitintensiv

Die Orgel in der Pfarrkirche St. Gertrudis muss dringend gereinigt werden. Was vielleicht so klingt, als müsste man mal eben mit einem Staubwedel durch die Pfeifen feudeln, ist vielmehr ein aufwendiges Unterfangen, das etwa alle 20 Jahre notwendig wird, um das Instrument spielbar zu erhalten. Und dieses Projekt wollen der Kirchenvorstand und der Kirchenmusiker Rafael D. Marihart nun angehen.

Schon seit einiger Zeit hatte sich beim Spielen bemerkbar gemacht, dass mehrere Töne nicht mehr sauber oder nur verzögert ansprechen – ein typisches Zeichen von Staub und Schmutz in den Pfeifen, wie er sich im Laufe der Jahre ansammelt. Um nun die mehr als 2300 Pfeifen zu reinigen, müssen sie zunächst alle herausgenommen werden. Die Metallpfeifen kommen in ein Reinigungsbad, die Holzpfeifen werden von außen feucht abgewischt und an ihren filigranen Stellen mit einem Pinsel gereinigt. Danach werden die Pfeifen auf Beschädigungen kontrolliert und, falls nötig, repariert.

Wer schon einmal die Orgel aus der Nähe gesehen hat, weiß, dass sich in diesem „großen Kasten“ eine komplizierte Mechanik verbirgt. Denn die Tastaturen, auf denen der Organist spielt, sind mit den Ventilen jeder einzelnen Pfeife rein mechanisch verbunden – egal, ob die Pfeifen direkt im Rücken des Organisten stehen (wie beim so genannten Rückpositiv) oder aber rund fünf Meter entfernt wie die Pedalpfeifen.

Der Großteil der Mechanik stammt noch vom Neubau der Orgel – also aus den 1960er Jahren. Daher verwundert es nicht, dass auch hier Reparaturen nötig sind. All diese „Baustellen“ waren offensichtlich und erwartet worden. Doch als der Orgelbauer Roman Seifert die Orgel inspizierte, um einen Kostenvoranschlag zu erstellen, bemerkte er, dass ihr Inneres stark vom Schimmelpilz befallen ist.

Deswegen gilt es nun, das Orgelgehäuse zunächst fachmännisch zu reinigen und in einem zweiten Schritt die Durchlüftung der Orgel zu verbessern, indem Lüftungsschlitze in die Seitenwände des Instruments eingebracht werden. Zu guter Letzt muss die Elektrik erneuert werden, um den heute gültigen Normen und Vorschriften zu entsprechen. Diese sind inzwischen strenger als im Jahr 2007 (beim letzten Umbau der Orgel) und versprechen somit eine höhere Sicherheit, insbesondere beim Brandschutz.

Eine Orgelreinigung ist nicht nur zeitintensiv, sondern auch sehr teuer. So kann diese so viel kosten wie ein gut ausgestatteter Mittelklasse-Wagen. „Eine solche Summe kann die Kirchengemeinde natürlich nicht ‚mal eben so‘ bezahlen. Vielmehr bedarf es vieler helfender Menschen, die uns unterstützen, das Geld aufzubringen“, betont Pfarrdechant Johannes Büll.

Eine erste Aktion ist die Reihe der musikalischen Andachten, die im November begonnen haben. An jedem Sonntag bis zum 4. Advent gibt es um 17 Uhr eine halbe Stunde Texte und Musik zum Zuhören, darüber Nachdenken oder einfach nur Genießen. Neben jeweils einem Seelsorger aus Horstmar gestalten Cornelia Becken an der Flöte und der Kirchenmusiker Rafael D. Marihart die Andachten. Die gesamte Kollekte fließt in das Projekt „Orgelreinigung“.

Natürlich kann jeder dieses Projekt unterstützen durch eine zweckgebundene Spende. Die Bankverbindung lautet: Volksbank Ochtrup-Laer eG IBAN: DE42 4016 4618 5110 2470 01 Stichwort: Orgelreinigung St. Gertrudis.