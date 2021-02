Jubelprinzenpaare erinnern sich

Horstmar -

Da der Karneval in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, bleibt den Concorden nur der Rückblick auf glanzvollere Zeiten. Mit Heinz und Euphemia Schütte (1971), Erich und Ilma Pesch (1981) und Jürgen und Marion Schulenkorf (1996) gibt es in der Schützengesellschaft gleich drei Prinzen-Jubelpaare, die der Vorstand in diesen Tagen gerne geehrt hätte. Bleibt nur die Hoffnung, in 2022 wieder feiern zu dürfen.