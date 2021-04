Schokoladengruß vom Osterhasen

Horstmar -

Die Kinder der Kita „Kinderland“ haben während ihrer Waldwoche den benachbarten Forst durchkämmt. Allerdings anders als üblich: Gefrühstückt wurde wegen der niedrigen Temperaturen in kleinen Runden, corona-bedingt gruppenintern in der Kita. Im Anschluss machten sich die Kinder in verschiedene Richtungen auf den Weg. Immer auf der Suche nach Wald und Wiese zum Wahrnehmen, Erforschen und Erfahren.