Die Schützengesellschaft Niedern-Altenburg wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Ohne Corona würde dieser besondere Geburtstag vermutlich groß gefeiert, was die Pandemie leider nicht zulässt. Der Vorstand will jedoch die weitere Entwicklung abwarten. Zudem teilt einige Zahlen und Fakten zum aktuellen Schützenjahr mit.