Priorisierung wird eingehalten

Horstmar-Leer -

Sie impfen was das Zeug hält, um das Coronavirus erfolgreich zu bekämpfen. Gemeint ist das Team in der Praxis für Allgemeinmedizin von Sabine Heidler und Dr. Uta Schregel im Horstmarer Ortsteil Leer. Dort stehen zwischen 80 und 100 Impfdosen wöchentlich zur Verfügung. In Kürze rechnen die beiden Ärztinnen damit, alle Impfstoffe anbieten zu können. Sie müssen sich an die Priorisierung halten.