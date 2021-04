Jeder Kilometer zählt

Langsam kommen die Radler in Horstmar und Laer auf Touren. Die Temperaturen steigen und für viele beginnt die lang ersehnte Radsaison. Vom 13. Mai bis 2. Juni können alle am „Stadtradeln“ teilnehmen. „Radeln für ein gutes Klima! Aktiv beim Klimaschutz mitwirken – besser geht es nicht“, meinen Bürgermeister Robert Wenking und Manfred Kluthe, die an die Bevölkerung appellieren, mitzumachen.

Die Stadt Horstmar beteiligt sich bereits zum dritten Mal. Im Jahr 2019 haben 164 Teilnehmer 22 853 Kilometer absolviert. In 2020 machten 63 Radler mit und legten 10 875 Kilometer zurück. Die geringere Teilnahme ist vermutlich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. „Dieses Jahr würden wir gerne an alte Erfolge anknüpfen und die 30 000 Kilometer Marke knacken“, kündigt Ramona Hollefeld an, die seitens der Horstmarer Verwaltung zuständig ist.

Zum ersten Mal geht die Gemeinde Laer an den Start. Das bestätigt Daniel Matlik von der Stabstelle Klimaschutz, Dorfmarketing und Tourismus im Gespräch mit dieser Zeitung. Ihm liegen schon einige Anmeldungen vor. Während der jüngsten Ratssitzung hat Bürgermeister Kluthe um die rege Teilnahme der Kommunalpolitiker am sportlichen Wettkampf geworben.

Ob als Training für die eigene Fitness, als Beitrag für den Klimaschutz oder einfach aus Freude am Radfahren, es gibt viele Gründe, an dieser bundesweiten Initiative teilzunehmen. „Den Weg zur Arbeit können nicht alle mit dem Rad fahren – die gefahrenen Kilometer in der Freizeit zählen aber genauso für die Wertung“, heißt es in der Projektbeschreibung.

Alle, die in der Stadt Horstmar beziehungsweise in der Gemeinde Laer wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen. Neben den Teams können auch Einzelfahrer starten.

Ab diesem Jahr gibt es zusätzlich den Wettbewerb „Schulradeln“. Dabei wird die fahrradaktivste Klasse gesucht. Bei der Anmeldung kann das Team „Schule XY“ gegründet werden und dann muss bei „Schulradeln“ ein Häkchen gesetzt werden.

Die Teilnehmer registrieren sich online unter „www.stadtradeln.de/horstmar“ beziehungsweise per E-Mail unter laer@stadtradeln.de und tragen ihre zurückgelegten Kilometer dort ins Kilometer-Buch ein oder registrieren diese über die Stadtradeln-App.

Die erfolgreichsten Kommunen werden prämiert. Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis.

Wie Bürgermeister Robert Wenking berichtet, ist das Rathaus-Team hoch motiviert. So würde jede kleine Dienstfahrt mit dem Fahrrad zurückgelegt. Nur so könne man auch aktiv Werbung betreiben, sind sich die Akteure einig.

„Jeder mit dem Rad zurückgelegte Kilometer spart im Vergleich zum Auto 150 Gramm CO2 ein“, erklärt Ramona Hollefeld. Jeder könne so seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Man habe errechnet, dass etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland im Verkehr entstehen, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursache der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken in den Innenstädten mit dem Rad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.