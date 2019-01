Laer -

Ein neuer Aroha-Kursus beginnt am 8. Januar (Dienstag) im Alten Speicher am Rathaus. „Aroha ist ein effektives, unkompliziertes Ganzkörper-Training, an dem jeder ohne Vorkenntnisse und Trainingszustand teilnehmen kann“, heißt es in einer Presseankündigung der Volkshochschule, die den Kursus anbietet. Zugleich sei es ein optimaler, gelenkschonender „Fett- und Kalorienverbrenner“.