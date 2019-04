Bei der Jahresversammlung der Landjugend im Gasthaus Schmeddink erinnerten Cederic Bettmer und Steffen Waterkamp an die Aktionen im vergangenen Jahr, unter anderen an die Planwagentour, das Schützenfest, eine Fahrradtour, die Halloween- und Silvesterparty und Karneval. Pastor Andreas Ullrich leitete die Wahl des weiblichen Vorstandes. Als Erste Vorsitzende wurde Alexandra Oskamp gewählt. Lydia Tinkloh ist die Stellvertreterin. Als Kassiererin fungiert Manon Bettmer, als Pressewartin Isabell Lengers, als Schriftführerin Anna Veltrup sowie Hannah und Lea Bruns als Beisitzer. Die Frühjahrsaktivitäten starten 21. April mit einer Ostereiersuche. Die KLJB hofft auch auf die Teilnahme von Nichtmitglieder an der Ostermesse auf dem Rathausplatz.