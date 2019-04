Sportgruppe wechselt von der Initiative zum TuS Laer 08

Laer -

Das Projekt „Sport mit behinderten Menschen von sieben bis 15 Jahren“ war bisher beim Verein „Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen“ angesiedelt. Da die rund zehn Teilnehmer inzwischen erwachsen sind und damit nicht mehr in das Altersschema passen, fragte Initiatorin Brigitte Lütke-Kleine beim TuS Laer 08 an. Und das mit Erfolg. So wurde die Gruppe in die Fachschaft Turnen aufgenommen.