Laer -

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Verantwortlichen der Vereinigten Schützen Laer fiebern der sechsten Dorfolympiade und dem 19. Kinderschützenfest entgegen. Dazu sind alle Bürger am 1. Mai (Mittwoch) willkommen. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für die Dorfolympiade an der Vogelstange. In Abständen werden die einzelnen Gruppen (maximal zehn Personen) auf die Reise geschickt.