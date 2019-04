Pfarrsenioren erkunden die „Hafencity“ Münster

Münsters Hafen hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Von einem Industriegebiet hat dieser sich in ein Verwaltungs- und Erholungsviertel verwandelt. Die alten Lagerhallen und Kontore sind zu Bürogebäuden umgebaut worden. Viele Restaurants haben sich direkt entlang des Hafenbeckens angesiedelt. So ist die Hafencity heute ein Stadtteil, in dem neben den Resten der alten Industriegebäude neue, moderne Geschäftsgebäude entstehen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Betreuer hervor, die sich um die Veranstaltungen für die Pfarrsenioren von Laer kümmern. Diese laden die Seniorengemeinschaft am 7. Mai (Dienstag) zu einem Besuch der Münsteraner „Hafencity“ und der dort befindlichen Hafenkäserei ein. Die Fahrt beginnt um 14 Uhr am örtlichen Pfarrzentrum. Von dort geht es zur Hafenkäserei, von der die Besucher einen Blick auf die „Skyline“ der „Hafencity“ haben.

Nach dem Kaffeetrinken im Lokal der Hafenkäserei gibt es noch eine Führung mit der Möglichkeit einer Probe von einigen der dort hergestellten Käsesorten. Gegen 17 Uhr soll die Rückfahrt nach Laer erfolgen.

Alle Interessierten werden gebeten, sich am 6. Mai (Montag) um 15 Uhr im Pfarrzentrum für die Fahrt anzumelden. Die Kosten betragen 20 Euro pro Person.